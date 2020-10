Francja wprowadza godzinę policyjną w części kraju

Od godz. 21 do 6 zostanie wprowadzona godzina policyjna w niektórych miastach - zapowiedział prezydent Emmanuel Macron w specjalnym wywiadzie udzielonym dwóm największym francuskim telewizjom. Na razie przez cztery tygodnie, ale rząd chciałby wydłużyć ten czas na półtora miesiąca, czyli do grudnia. Do tego potrzebna jest jednak zgoda parlamentu.