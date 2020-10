73-latka wyszła z domu i nie wróciła. Szuka jej ponad 100 policjantów

Ponad 100 policjanci szuka 73-letniej mieszkanki Gdyni. Maria Leśniak we wtorek przed południem wyszła ze swojego mieszkania i do tej pory nie wróciła. Kobieta nie ma przy sobie telefonu - przyjmuje na stałe leki, jej życie i zdrowie może być zagrożone.

Jak powiedziała w środę Renata Legawiec z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w poszukiwaniach bierze udział ponad 100 policjantów, którzy przeszukują m.in. lasy w rejonie Chyloni, Rumi i Cisowej.

- Jeśli warunki pogodowe pozwolą, do poszukiwań zostanie włączony śmigłowiec - dodała Legawiec.

Od wtorku wieczorem na Pomorzu wieje silny wiatr i pada deszcz. Temperatura w wynosi ok. 11 st. Celsjusza, a w nocy spadnie do ok. 9.

Jej życie może być zagrożone

We wtorek po południu na policję zgłosił się mężczyzna, który poinformował o zaginięciu swojej żony. W rozmowie ze zgłaszającym policjanci ustalili, że Maria Leśniak wyszła z mieszkania w Gdyni przy ulicy Kurpińskiego około godz. 10.

Kobieta nie ma przy sobie telefonu, przyjmuje na stałe leki, jej życie i zdrowie może być zagrożone.

Policja Pomorska

Zaginiona kobieta ma 73 lata, 164 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. Jest ubrana w szarą bluzę i tenisówki.

W przypadku posiadania informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu 73-latki lub ustalenia jej miejsca pobytu, policjanci proszą o kontakt z komisariatem przy ul. Owsianej w Gdyni.

bas/ polsatnews.pl