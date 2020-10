40-latek rzucił się z pięściami na urzędnika gminy w Tarnowie (woj. małopolskie). Dotkliwie go pobił, bo był niezadowolony z "epidemicznej" obsługi. Po tym, jak go obezwładniono, okazało się, że to nie pierwszy taki wyskok na jego koncie. Grozi mu do trzech lat więzienia.