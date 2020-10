Juergen Klopp odpowiedział na list 11-latka. "Zdradzę ci tajemnicę"

Lewis Balfe niebawem skończy szkołę podstawową i rozpocznie naukę na kolejnym szczeblu. Kibic "The Reds" odczuwał w związku z tym niepokój, więc przyjaciel rodziny zaproponował zasięgnięcie porady u któregoś z idoli chłopca. Ten wybrał właśnie Kloppa, który w przeszłości wykazywał się już otwartością w kontaktach z fanami.

"Ja też się stresuję"

"Mogę zacząć od zdradzenia ci tajemnicy? Ja też się stresuję. Mówiąc szczerze, martwiłbym się, gdybym nie odczuwał zdenerwowania, bo kiedy tak się dzieje, mogę przekuć tę energię na coś pozytywnego. Dla chłopca w twoim wieku może wydawać się dziwne, że trener Liverpoolu czuje się tak samo jak ty - ale tak jest" - napisał w odpowiedzi Niemiec.

ZOBACZ: Kibic na boisku. Jagiellonia przeprasza Błaszczykowskiego za incydent

Balfe spytał go, w jaki sposób pomaga swoim zawodnikom, kiedy odczuwają stres.

"Odpowiedź jest prosta - przypominam im, jak wiele dla mnie znaczą, jak bardzo w nich wierzę. Nie mam wątpliwości, że tak samo będzie z tobą i twoją rodziną" - podkreślił.

Klopp jest trenerem "The Reds" od 2015 roku. W 2019 triumfował w Lidze Mistrzów, a w sezonie 2019/20 wywalczył mistrzostwo Anglii. Wcześniej dwukrotnie przegrał finał Champions League - w 2018 oraz pięć lat wcześniej, gdy prowadził jeszcze Borussię Dortmund.

"My też chcemy cię wspierać"

"Porażki w finałach to nie jest miłe uczucie, ale z pomocą rodziny i przyjaciół szedłem dalej, dzięki czemu później mogliśmy wspólnie cieszyć się pięknymi momentami (...). Nie zapominaj, że jesteś członkiem rodziny Liverpoolu, a to oznacza, że są miliony ludzi takich samych jak ty, którzy chcą, abyś był szczęśliwy. Twoje wsparcie wiele znaczy dla mnie i wszystkich w LFC i mam nadzieję, że ten list będzie dowodem na to, że my też chcemy cię wspierać. You'll Never Walk Alone" - zakończył Klopp.

Po czterech kolejkach angielskiej ekstraklasy Liverpool ma dziewięć punktów i zajmuje piąte miejsce w tabeli. Ostatnio poniósł jednak niespodziewanie dotkliwą porażkę w Birmingham z Aston Villą 2:7.

WIDEO - II fala koronawirusa. Rekordy zakażeń u naszych sąsiadów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP