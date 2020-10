W Polsce szakala pierwszy raz widziano i sfotografowano w 2015 r. nad Biebrzą, a niedługo później na Lubelszczyźnie. Ich obecną populację w naszym kraju szacuje się od 20 do nawet 200 sztuk.

O tym, że widziany był na warszawskich Bielanach i w Wawrze donosi Radio Kolor.

- Ostatnio miałam zgłoszenie, że ktoś widział szakala złocistego na krawędzi Bielan, w rejonie lasu Nowa Warszawa - powiedziała Andżelika Gackowska z Lasów Miejskich w programie "Tydzień w Warszawie". Jak dodała, nie jest to potwierdzone zgłoszenie, ale inne, dotyczące Wawra, zostało potwierdzone przez fachowców.

- Nie jest niczym niezwykłym, żeby takie zwierzę, szukając nowych terytoriów, zahaczyło o obrzeża Warszawy. Tak, jak sprawa się miała z wilkami - przyznała Gackowska.

To nie obcy gatunek

Szakal złocisty jest drapieżnikiem z rodziny wilków (wyglądem przypomina połączenie wilka i lisa). Samce ważą od 7 do 15 kg, samice są nieco mniejsze. Żyje samotnie lub w parach.

"Przywędrowały do Europy z Bliskiego Wschodu. W latach 80. ubiegłego wieku dotarły na Węgry i do Serbii. Dzisiaj obecne są w niemal wszystkich krajach Europy, po Danię i Estonię. W Polsce pierwszego osobnika zaobserwowano pięć lat temu, a obecną ich populację w naszym kraju szacuje się od 20 do nawet 200 sztuk" - pisał Grzegorz Lepak na łamach "Tygodnika polsatnews.pl".

Są wszystkożerne, ale najchętniej polują na mniejsze zwierzęta, jak zające, ptaki gniazdujące na ziemi, gryzonie czy młode jeleniowate.

Szakale, z naukowego punktu widzenia nie są w Polsce gatunkiem obcym - migrowały w naturalny sposób. "Mogło przyczynić się do tego wiele czynników, przede wszystkim ocieplenie klimatu. Jednak duży wpływ na ich ekspansję na północ miało wytępienie populacji wilka w XX w., naturalnego wroga szakala, a także znaczne przerzedzanie lasów i konieczność poszukiwania nowych terenów łowieckich" - dodawał Grzegorz Lepak.

