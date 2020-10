Wicepremier Kaczyński na czele rządowego komitetu. Dziś zarządzenie premiera

W TVP Info Dworczyk był pytany o zarządzenie premiera w sprawie powołania komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych, którym będzie kierował wicepremier Jarosław Kaczyński.

- Dzisiaj takie zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zostanie opublikowane – poinformował. - Trwały pewne ustalenia, ten komitet to nowe ciało, w związku z tym trzeba było pewne kwestie doprecyzować. Dzisiaj dokument zostanie podpisany przez pana premiera i opublikowany – dodał.

Dworczyk był także pytany o termin powołania w skład Rady Ministrów Przemysława Czarnka.

- Czekamy wyłącznie na poprawę stanu zdrowia pana prof. Czarnka. Wiemy, że w tej chwili jest chory, na szczęście przechodzi tę chorobę stosunkowo łagodnie – powiedział. Dodał, że jest przekonany, że "niezwłocznie po wyzdrowieniu" Czarnek obejmie resort edukacji i nauki.

- Myślę, że to jest kwestia kilku, kilkunastu dni, ale trudno wypowiadać się w sprawie zdrowia osoby chorej na COVID-19. Chcemy, żeby to nastąpiło, jak tylko stan zdrowia prof. Czarnka na to pozwoli – powiedział.