Koronawirus wyzwaniem dla lekarzy. "Ważne by nie zabijać normalnej medycyny"

- Musimy pamiętać, że szpital i miejsca szpitalne nie są z gumy, jak pomożemy wirusowi się rozprzestrzeniać przez nasze nieodpowiedzialne zachowanie - powiedział Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny.

Dodał, że "szczególnie miejsc intensywnej terapii może zabraknąć". Zaznaczył, że skutkiem braku miejsc w szpitalach mogą być przesunięcia pacjentów pomiędzy szpitalami.

"Ważne by nie zabijać medycyny"

Zapytany o to, jak wygląda rzeczywistość oddziałów zakaźnych, powiedział, że pacjenci dzieleni są na dwie grupy. Pacjenci z podejrzeniem, u których nie potwierdzono jeszcze infekcji trafiają do izolowanych sal, by "nie zarażali się nawzajem".

Po potwierdzeniu zakażenia, pacjenci mogą przebywać na jednej sali. - Po diagnozie mogą być razem, ponieważ nie zarażą się wzajemnie - powiedział Posobkiewicz.

Zaznaczył także, że kluczowe jest to, by "nie zabijać normalnej medycyny, by było jak najmniej ofiar COVID-19 niezakażonych". Zwrócił uwagę, że jest to wyzwanie dla medycyny na całym świecie. Przypomniał, że opóźnienie wykrycia innych schorzeń, na przykład udaru, "może być dla chorego wyrokiem".

Odwiedziny w czasie epidemii

Posobkiewicz zapytany o możliwość odwiedzin pacjentów w szpitalach odparł, że "co do zasady odwiedzin nie ma". Możliwe są tylko w "wybitnie wyjątkowych sytuacjach".

Oceniając odwiedziny Przemysława Czarnka w jednym ze szpitali, w którym potem pojawiało się ognisko koronawirusa stwierdził, że "tam nie mogło być możliwości zawleczenia wirusa przez posła". Zdaniem lekarza "musiałby się pojawić w szpitalu kilka tygodni wcześniej".

Były szef GIS stwierdził, że musiał się tam pojawić "super nosiciel", osoba, która "złamała jakieś procedury".

- Do każdego przypadku trzeba pochodzić indywidualnie i sprawdzić, czy jest możliwość w systemie reżimu sanitarnego dopuścić rodzinę do pacjenta - wyjaśniał.

Dodał, że gdyby odwiedziny w szpitalach nie były wstrzymane "wirus by teraz szalał".

