"Jestem od dziś w okresie próbnym w Partii Zieloni. Jak się sprawdzę, będę za 90 dni pełnoprawną członkinią" - poinformowała w piątek w mediach społecznościowych psycholog Dorota Zawadzka. W ostatnim czasie do frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim dołączyła europosłanka Sylwia Spurek.

Dorota Zawadzka zamieściła w piątek wpis na Twitterze, w którym poinformowała o dołączeniu do Zielonych - jednej z partii tworzących Koalicję Obywatelską.

"Jestem od dziś w okresie próbnym w Partii Zieloni. Jak się sprawdzę, będę za 90 dni pełnoprawną członkinią" - napisała.

Jak dodała, poznaje się z ludźmi, strukturami, zasadami obowiązującymi w partii i ze szczegółami jej programu. "Zastanawiam się jak dobrze pokazać to, co ja bym chciała robić i jak" - przekazała.

Współprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz wyjaśniła w rozmowie z polsatnews.pl, że po zapisaniu się do partii, nowi członkowie odbywają serię spotkań z przedstawicielami lokalnego koła Zielonych. W przypadku Doroty Zawadzkiej jest to Warszawa-Centrum.

- To będą spotkania, opowiadanie o naszej działalności, angażowanie w lokalne prace koła, a także w prace ogólnopolskie. Jeśli Dorota Zawadzka wyrazi wolę i członkowie zarządu koła stwierdzą, że jest zaangażowana w pracę, zostanie do partii przyjęta - dodała.

Sylwia Spurek na Radzie Krajowej

Do frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim dołączyła z kolei wybrana z list Wiosny Sylwia Spurek. - Zrezygnowałam z wysokiego stanowiska publicznego, z mojej kariery eksperckiej, weszłam do polityki, żeby być bardziej skuteczna. Dla mnie Zieloni to jest wiarygodność w kwestiach ochrony klimatu, praw zwierząt czy praworządności - mówiła. Jak dodała, "PE potrzebuje totalnej, zielonej i progresywnej opozycji".

Małgorzata Tracz przekazała, że Zieloni wraz z Sylwią Spurek ustalają kalendarz jej przyszłych aktywności. Europosłanka ma gościć na Radzie Krajowej w formie telekonferencji, którą zaplanowano na przyszły weekend.

W Sejmie z Zielonymi współpracują m.in. Franciszek Sterczewski oraz Klaudia Jachira. - Na razie nie ma planów, aby dołączyli do Zielonych. Co prawda mamy podobne poglądy na wiele spraw, jednakże startowali w wyborach jako kandydaci bezpartyjni i bezpartyjni pozostają - dodała Tracz.

