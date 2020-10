"Zdrowych zamyka się w kwarantannie. Należy dać pacjentom możliwość wyboru terapii"

- Ludzi zdrowych zamyka się w kwarantannie, odbiera wolność i to właśnie jest niecywilizowane. Należy pozostawić pacjentom możliwość wyboru terapii, której chcą się poddać, a lekarzom pozostawić swobodę leczenia - przekonywał Grzegorz Braun. Senator PSL-Koalicji Polskiej Jan Filip Libicki mówił, że nie życzy nikomu zakażenia, ale być może to jedyna droga, by niektórzy uwierzyli, że wirus istnieje.