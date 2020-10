Strażacy usuwali gniazdo szerszeni, zostali okradzeni

"Jest nam przykro że musimy z państwem podzielić się taką wiadomością, ale podczas akcji usuwania gniazda szerszeni w bloku socjalnym przy ul. Młynarskiej w Trześni została skradziona z naszego wozu wkrętarka akumulatorowa Bosh" - poinformowali ochotnicy z Podkarpacia.

Strażacy liczą, że uda się odnaleźć sprzęt. "Wszystkich którzy byli świadkami, mają jakieś informacje lub oferowany był im zakup wkrętarki pochodzącej z niewiadomego źródła, proszeni są o kontakt z naszą jednostką" - napisali na Facebooku.

Zwrócili się także do złodzieja: "Wiedz, że przyjechaliśmy pomóc tobie lub twojej rodzinie, aby was szerszenie w d... nie gryzły, a przez ciebie nie mieliśmy w dniu wczorajszym czym pomóc ludziom, kiedy było to naprawdę potrzebne".

