Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na sytuacji branży kinowej. Wstrzymano produkcje nowych tytułów, a kina w Polsce musiały zamknąć się 12 marca. Pozwolenie na ponowne otwarcie sale projekcyjne otrzymały 6 czerwca, choć nie wszystkie otworzyły się od razu.

Widzowie wrócili jednak niechętnie. W lipcu do polskich kin wybrało się 532 tys. 740 widzów. W porównaniu z ubiegłym rokiem to spadek o blisko 90 proc.

Sieci kin za granicą także odczuły ekonomiczne skutki pandemii.

Ogromne straty finansowe



Cineworld z powodu kryzysu finansowego wywołanego przez koronawirusa 9 października tymczasowo zamknie wszystkich 536 kin w USA i 127 w Wielkiej Brytanii. Poinformowano o tym na początku tygodnia. Od początku roku do czerwca, na zamkniętych obiektach, sieć straciła 1,6 mln dolarów.

Powodem zamknięcia kin, oprócz strat pieniężnych, są również przesunięte premiery potencjalnych blockbusterów takich, jak choćby nowa część przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać", "The Batman" czy "Diuna".

"Bez tych premier Cineworld nie może dostarczyć swoim klientom w USA i Wielkiej Brytanii szerokiej gamy komercyjnych filmów, niezbędnej, by rozważyli powrót do sal kinowych" - podkreślono w komunikacie.

