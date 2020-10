Francja zwróci królewski tron państwu w Afryce

Francuscy parlamentarzyści jednogłośnie zagłosowali za zwróceniem cennych artefaktów dwóm afrykańskim krajom. Zostały one przed ponad stu laty wywiezione przez wojska kolonialne do Paryża. Chodzi m.in. o królewski tron i posągi zabrane przez francuską armię w czasie wojny w Beninie oraz o szablę, która należała do XIX-wiecznego szejka z terytorium dzisiejszego Senegalu.