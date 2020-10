Skrócono posiedzenie Sejmu. Na sali ograniczona liczba posłów

Prezydium Sejmu podjęło we wtorek decyzję o ograniczeniu liczby osób na głównej sali Sejmu podczas posiedzenia do 55 osób - poinformował we wtorek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

55 posłów na sali

Terlecki przekazał po posiedzeniu Prezydium Sejmu, że zaproponowano jednodniowe posiedzenie w środę. Następne, dodatkowe posiedzenie, ma się odbyć w dniach 27-28 października. - Jest to podyktowane trudnościami technicznymi związanymi z pandemią, także z nieobecnością pani marszałek Elżbiety Witek, która z przyczyn osobistych i rodzinnych musiała zostać u siebie - podkreślił Terlecki. ZOBACZ: Piotr Zgorzelski zakażony koronawirusem. Wicemarszałek Sejmu o swoim stanie zdrowia [WIDEO] Jak dodał, "posiedzenie Sejmu będzie krótsze, ale intensywne". "- hcemy ograniczyć liczbę posłów na sali głównej. Będzie ich 55, czyli podział według parytetu klubów i umawiamy się, tak się Prezydium Sejmu umówiło, że wszyscy będą jednak w maskach - poinformował wicemarszałek Sejmu. Przekazała też, że koło Konfederacji oświadczyło na Konwencie Seniorów, że sprawę masek na sali plenarnej musi przedyskutować. - Oczekują, aby na piśmie otrzymać protokół posiedzenia Prezydium i Konwentu - powiedział wicemarszałek.

Nie było marszałek Witek

We wtorkowym posiedzeniu Prezydium nie uczestniczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Z przyczyn osobistych nie będzie mogła też prowadzić obrad ani uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu w środę. Według informacji z Kancelarii Sejmu nieobecność Witek nie jest związana z epidemią koronawirusa.

Elżbietę Witek zastąpi wicemarszałek Ryszard Terlecki.