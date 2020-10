Centrum Chirurgii Robotycznej Wojskowego Instytutu Medycznego ma wykonywać zabiegi operacyjne z wykorzystaniem robota da Vinci. To, jak poinformowało MON, najnowocześniejszy robot zdolny wykonywać najbardziej skomplikowane operacje w różnych specjalnościach zabiegowych. Umożliwia wykonywanie procedur operacyjnych przy użyciu minimalnie inwazyjnych technik.

Szef MON podkreślił na wtorkowej uroczystości, że WIM jest jednym z największych i najlepszych szpitali w Polsce. - Zasłużył na tak wysoką markę dzięki świetnej kadrze - zaznaczył. Błaszczak wskazał też, że na wyposażeniu placówki jest najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot operacyjny da Vinci.

Nie tylko dla żołnierzy

- Zwrotem tej inwestycji będzie przywrócenie do zdrowia wielu tych, którzy potrzebują dziś operacji. To urządzenie jest urządzeniem o najwyższej, światowej klasie. To urządzenie spowoduje możliwość przeprowadzania operacji małoinwazyjnych, ograniczy ewentualne komplikacje po operacjach - zwracał uwagę Błaszczak. Jak zaznaczył, ma to wzmocnić bezpieczeństwo obywateli i kraju.

Szef MON podkreślił, że WIM nie służy jedynie bezpieczeństwu żołnierzy, ale - zaznaczył - jest otwarty także dla pacjentów cywilnych.

Resort obrony w informacji wyjaśnił, że robot operacyjny da Vinci jest najnowocześniejszym robotem zdolnym wykonywać najbardziej skomplikowane operacje w różnych specjalnościach zabiegowych. Umożliwia wykonywanie procedur operacyjnych przy użyciu minimalnie inwazyjnych technik. Dzięki wykorzystaniu robota można poprawić pole widzenia operatora, wyeliminować naturalne drżenie mięśni rąk oraz zawęzić obszar interwencji chirurgicznej.

Wykorzystanie telemedycyny

Umożliwi on kompleksowe prowadzenie zabiegów chirurgicznych. Dzięki systemowi pacjenci szybciej odzyskają zdrowie i sprawność, a także szybciej wrócą do służby. W przyszłości będzie miał również zastosowanie w trakcie prowadzenia operacji wojskowych. Będzie to możliwe dzięki przełomowemu wykorzystaniu telemedycyny, czyli łączenia komponentów systemu (nawet będących w znacznym oddaleniu) w trakcie operacji on-line.

Zastosowanie techniki robotycznej w chirurgii jest skokiem generacyjnym w poprawie bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług medycznych. Jej najważniejsze zalety to: małoinwazyjność, ograniczenie ryzyka powikłań, precyzja, rozszerzone możliwości identyfikacji wzrokowej pola operacyjnego. Dzięki temu ginekologia, urologia, chirurgia onkologiczna, otolaryngologia i kardiochirurgia zyskają całkiem nowe możliwości terapii.

Robot da Vinci

Da Vinci składa się z trzech elementów. Pierwszym i najważniejszym z nich jest system wyposażonych w narzędzia chirurgiczne ramion robotycznych, połączonych ze sobą dużym korpusem. Kolejną częścią systemu jest konsola sterująca pracą robota - umiejscowiony w konsoli operator widzi przez wizjer trójwymiarowy obraz operowanego miejsca, a pracą ramion robota steruje za pomocą manipulatorów. Zaletą systemu jest to, że konsola z operatorem może znajdować się w innym pomieszczeniu, a nawet poza terenem bloku operacyjnego - w znacznej odległości od sali operacyjnej. Sercem systemu jest wieża sterująca z monitorem, na którym podczas operacji lub szkolenia może rysować uwagi i wskazówki widoczne dla operatora. W wyposażeniu uzupełniającym znajduje się nowoczesny stół operacyjny zintegrowany z robotem.

Z informacji przedstawionej przez MON wynika, że w Centrum Chirurgii Robotycznej wykonywane będą wyłącznie zabiegi operacyjne z wykorzystaniem robota da Vinci. Dziennie będą to dwa zabiegi. W ramach Centrum planowane jest utworzenie ośrodka kształcącego nowy personel platform robotycznych o zasięgu ogólnopolskim i na potrzeby krajów Europy Wschodniej.

"Operowanie z wykorzystaniem da Vinci technologicznie zbliża nas do standardów amerykańskich. Już teraz na wyposażeniu armii USA znajduje się ponad 100 robotów" - podkreślono w informacji MON.