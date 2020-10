Podlascy policjanci szukają 49-letniego Janusza F. podejrzanego o zabójstwo swojej żony. Do zbrodni prawdopodobnie doszło 30 września. Powieszone ciało kobiety znalazł jej 16-letni syn. Sekcja zwłok wykazała jednak, że nie było to samobójstwo. Miało to tylko zmylić prowadzących dochodzenie.