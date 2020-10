Angela Merkel spotkała się ze Swiatłaną Cichanouską

Była kandydatka na prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska powiedziała we wtorek podczas spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, że na Białorusi konieczne jest przeprowadzenie w najbliższym czasie nowych wyborów prezydenckich.

"Swiatłana podkreśliła, że protesty na Białorusi to nie walka przeciwko Rosji ani też za Europą, tylko skutek wewnątrzbiałoruskiego kryzysu. A głównym celem narodu są obecnie nowe wybory. Ważne, by zostały one przeprowadzone w najbliższym czasie, bo przez 26 lat naród żył pod presją i nie zamierza tego dłużej znosić"– napisano w oświadczeniu na kanale Telegram Cichanouskiej.

Czego oczekuje naród białoruski?

Cichanouska powiedziała też na spotkaniu, że "pokojowe protesty na Białorusi nadal trwają i dlatego reżim (Alaksandra Łukaszenki) wciąż zwiększa liczbę więźniów politycznych". Wspomniała m.in. o swoim mężu, Siarhieju, któremu władze uniemożliwiły start w sierpniowych wyborach prezydenckich, oraz o członkini opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Maryi Kalesnikawej. "Dlatego jest obecnie bardzo ważne, by powstrzymać przemoc i uwolnić więźniów politycznych – powiedziała. ZOBACZ: Areszt dla męża Cichanouskiej przedłużony o dwa miesiące Dodała, że białoruski naród oczekuje także "wsparcia inwestycyjnego, pomocy niezależnym mediom i organizacjom obywatelskim". Symbol przemian Spotkanie trwało 45 minut. Cichanouska podarowała Merkel biało-czerwono-biały parasol (w kolorach flagi białoruskiej używanej przez opozycję) i książkę "Kraj Białoruś" Uładzimira Arłoua w tłumaczeniu na niemiecki. Przed spotkaniem z Merkel Cichanouska obejrzała fragment muru berlińskiego. Podkreśliła, że jest to dla niej symbol przemian, które chciałaby przeprowadzić we własnym kraju.

WIDEO - Samolot rozbił się na środku drogi i stanął w płomieniach. Był wypełniony narkotykami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP