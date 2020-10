Początek tygodnia przyniesie nam zmienną pogodę. Mimo że słońce będzie się pojawiać często, to jednak w wielu regionach przejściowo niebo zachmurzy się, będzie padać, a miejscami możliwe są także burze. Porywisty wiatr nie odpuści, a temperatura nadal będzie bardzo wysoka.

W poniedziałek deszczem nie trzeba się przejmować tylko na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podlasiu, gdzie będzie słonecznie i sucho. Na pozostałym obszarze trzeba mieć parasol w pogotowiu.

Najmocniej popada tam, gdzie niebo przetną błyskawice, a więc miejscami na wschodzie i w centrum kraju. Podczas burz spaść może nawet do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy ziemi, punktowo z gradem o średnicy do 1 centymetra i porywami wiatru do 80 km/h.

Ciepło z nami pozostanie

Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni na Pomorzu przez 20-21 stopni na przeważającym obszarze do 23 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Wiatr z kierunku południowego wciąż będzie chwilami silny, w porywach do 50 km/h, na terenach okołogórskich do 90 km/h, a w partiach szczytowych powyżej 100 km/h.

Ból głowy i senność

Ciśnienie spada, dopiero pod wieczór zacznie się stabilizować. W samo południe wyniesie od 1002 hPa na zachodzie do 1011 hPa na północnym wschodzie.

Nie mamy dobrych wieści dla meteopatów, ponieważ warunki biometeorologiczne z powodu silnego wiatru pozostaną niekorzystne, co może się objawiać w postaci bólu głowy, senności i rozkojarzenia.

Wtorek pogodny, ale chłodniejszy

Poprawa pogody. Deszcze pojawią się tylko w województwach zachodnich. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie i sucho. Temperatura obniży się na ogół do 16-18 stopni. Cieplej będzie na wschodzie, do 20 stopni w cieniu.

