"Produkcja z węgla przestaje się opłacać"

- Jeśli chodzi o sprawy ekologii, myślę, że były one wiodące w decyzjach pana prezesa Solorza, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jest też to podparte stroną biznesową. Produkcja z węgla nie opłaca się, przestaje się opłacać - mówi Henryk Sobierajski, prezes zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Startuje najbardziej ambitna w Polsce transformacja energetyczna od węgla do zielonej energii.