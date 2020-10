Sieć energetyczna połączy państwa bałtyckie z Polską. Jest porozumienie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej we wspólnym oświadczeniu z przywódcami państw bałtyckich i Polski podkreśliła, że połączenie elektroenergetyczne państw bałtyckich z resztą Europy zakończy ich izolację i ograniczy nadmierną zależność regionu od jednego źródła importu energii.

"Duży krok w stronę łączenia Europy"

- Robimy duży krok naprzód w stronę łączenia Europy. Pokazujemy europejską solidarność w praktyce. Ostatniej nocy przyznaliśmy 720 mln euro z mechanizmu "Łącząc Europę", aby połączyć bałtycką sieć energetyczną z resztą Europy" -powiedziała.

Przekazała, że w efekcie tego projektu zakończy się izolacja rynku energii państw bałtyckich. - Większość tych funduszy zostanie przeznaczona na nowy interkonektor na Morzu Bałtyckim. (...) Ograniczy on nadmierną zależność regionu od jednego źródła importu energii, łącząc (region) z resztą Unii Europejskiej - wskazała.

Filar bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo źródeł dostaw energii to warunek wstępny stabilności regionu, energia to filar bezpieczeństwa - podkreślał z kolei premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnego oświadczenia. Dziękował KE za współpracę w obszarze energetyki i podpisanie porozumienia.

- Energia jest filarem bezpieczeństwa i filarem współpracy gospodarczej i musimy robić wszystko, żeby realizować wspólnie cele energetyczne - powiedział. Podpisanie umowy określił jako istotny krok, który pomoże przezwyciężyć izolację energetyczną państw bałtyckich.

- W ten sposób pokazujemy solidarność z państwami bałtyckimi - Litwą, Łotwą i Estonią. To także bardzo ważny krok do przodu, jeśli chodzi o współpracę energetyczną. Energia to bardzo istotny czynnik ekonomiczny. Bezpieczeństwo źródeł dostaw energii to warunek wstępny stabilności i siły naszego regionu - dodał Morawiecki.

"Łącząc Europę"

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział, że UE powinna "zrobić wszystko, co w jej mocy, aby uniezależnić nasz system od krajów trzecich".

Państwa członkowskie UE uzgodniły w czwartek propozycję Komisji dotyczącą zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). Najwięcej środków - 720 mln euro - przeznaczono na Baltic Synchronization Project, który ma zintegrować rynki energii elektrycznej Estonii, Łotwy, Litwy i Polski poprzez interkonektor.

Nowe środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na budowę Harmony Link - kabla elektroenergetycznego łączącego Polskę i Litwę przez Morze Bałtyckie. Kabel stanie się elementem składowym przyszłej sieci morskiej na Morzu Bałtyckim.