Jak przekazało IMGW, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, a w porywach do 90 km/h, z kierunków południowych. W górach jego prędkość może sięgnąć 100 km/h.

W nocy początkowo na ogół pochmurno, od południa przybywać będzie rozpogodzeń. Miejscami, głównie na północnym wschodzie, opady deszczu🌧. Temperatura od 10°C do 14°C.

Wiatr wzmagający się do okresami porywistego💨 W obszarach podgórskich porywy do 75 km/h, w górach do 100 km/h! pic.twitter.com/woecDuT3Fd