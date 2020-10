Małopolska: 25-latce wycięli z brzucha guza, który ważył około 30 kilogramów

Lekarze ze Szpitala Powiatowego im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu usunęli z jamy brzusznej 25-letniej kobiety guza ważącego około 20-30 kilogramów. Nowotwór tak znacznych rozmiarów był skutkiem rozrostu zmiany pochodzącej z jajnika. Wyciągało go dwóch dorosłych mężczyzn. Pacjentka nigdy wcześniej nie była u ginekologa.

Lekarze ze Szpitala Powiatowego im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu (woj. małopolskie) poinformowali, że 25-letnia pacjentka nigdy wcześniej nie była u ginekologa. Na pierwszą wizytę chora zdecydowała się, gdy rosnący brzuch wyglądem zaczął przypominać zaawansowaną ciążę.

Okazało się jednak, że przyczyną zwiększenia rozmiarów brzucha nie była brzemienność. Wielkość zmiany nowotworowej zaskoczyła lekarzy, którzy zoperowali pacjentkę we wtorek.

Największy guz jaki usuwali lekarze

- Guz sięgał od dna miednicy po kopuły przepony. Dużym wyzwaniem było wydobycie go z ciała pacjentki tak, aby nie pękł w trakcie zabiegu - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl dr Andrzej Korfanty, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Oświęcimiu.

Zdaniem lekarzy guz mógł ważyć 20-30 kilogramów. Waga jest szacunkowa, bo na sali operacyjnej nie ma odpowiedniej wagi. Guz miał wymiary 60 na 40 cm.

Jak dodał lekarz, specjaliści z tej lecznicy kilka razy w roku operują guzy znacznych rozmiarów. Ten jednak okazał się jak dotąd największy. Medycy podkreślili, że tak znacznych rozmiarów zmiana jest ewenementem u chorej w tak młodym wieku.

W piątek kobieta została wypisana ze szpitala. - Pacjentka zapewniała mnie, że odtąd będzie regularnie chodzić do ginekologa - dodał dr Andrzej Korfanty.

24-kilogramowy guz u 60-latki

Kilka tygodni temu lekarze z Tarnowskich Gór (woj. śląskie) zoperowali 60-latkę, w której brzuchu znajdował się guz o wadze 24 kilogramów.

Nowotwór ma długość 60 centymetrów. Zmiana została usunięta podczas skomplikowanej operacji. - Było skierowanie: anemia. Okazało się, że pacjentka ma tę straszna anemię, ale że ma też takiego guza - powiedziała "Wydarzeniom" Bronisława Janik, ordynator oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu powiatowym w Tarnowskich Górach.

Chora powiedziała lekarzom, że od 20 lat nie była u ginekologa, zaś do lekarza zgłosiła się z powodu nagłych bólów brzucha.

- No, oczywiście, że to był szok - mówił dr Adam Tiszler, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w tarnogórskim szpitalu. Ginekolog ujawnił, że dopiero po operacji okazało się, że guz waży 24 kilogramy i ma 60 centymetrów długości. - Guz był w zroście ze wszystkimi tkankami: jelitami, ścianą jamy brzusznej, z pęcherzem moczowym, ale udało nam się szczęśliwie go oddzielić - wyjaśnił ordynator ginekologii.

Także ta pacjentka miała wiele szczęścia, gdyż i u niej zmiana okazała się niezłośliwa.

Lekarze: warto się regularnie badać

Zaniedbywanie profilaktyki może mieć jednak swoje tragiczne konsekwencje, dlatego lekarze apelują, by mimo pandemii koronawirusa nie rezygnować z badań kontrolnych.

- Gdzieś po Polsce chodzi 16 tys. 300 takich właśnie niewykrytych guzów, jak u tej pani - uważa Anna Kupiecka z fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej, zajmującej się opieka nad chorymi na nowotwory, która sama chorowała na nowotwór piersi.

