Ekstradycja Polaka z Holandii. TSUE wyznaczył termin rozprawy

Rozprawa dotycząca wykonania przez organy holenderskie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wydanego przez polski sąd. Pytanie w tej sprawie do TSUE wysłał sąd w Amsterdamie, który wyraził wątpliwości, czy możliwa jest ekstradycja Polaka w sytuacji, w której istnieją wątpliwości dotyczące stanu praworządności w Polsce.

Obawa o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości

W styczniu 2019 r. Holandia wstrzymała wydanie Polsce 11 podejrzanych w związku z obawami o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (IRK) w Amsterdamie.

IRK informowała wtedy, że niepokoi się o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości i konsekwencji, jakie się z tym wiążą dla sprawiedliwego procesu wobec oskarżonych.

ZOBACZ: Holandia wstrzymuje ekstradycję 11 osób ze względu na "zaniepokojenie niezależnością polskich sądów"

Takie stanowisko to konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, który w lipcu 2018 roku orzekł, że należy wstrzymać wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, jeśli dana osoba mogłaby być narażona na ryzyko naruszenia prawa do niezawisłego sądu, a tym samym do rzetelnego procesu.

Odpowiedź na pytanie irlandzkiego sądu

Wyrok ten był odpowiedzią na pytanie irlandzkiego sądu, który rozpatrując sprawę ekstradycji Polaka Artura C., objętego Europejskim Nakazem Aresztowania, wskazywał na obawy co do praworządności w Polsce. Chodziło o uruchomienie przez Komisję Europejską art. 7 traktatu unijnego. Trybunał stwierdził, że to unijne sądy mają w razie konieczności oceniać ryzyko dla rzetelnego procesu w Polsce, biorąc pod uwagę stan praworządności.

Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej jest częścią holenderskiego wymiaru sprawiedliwości, która zajmuje się sprawami międzynarodowymi.