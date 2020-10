Brytyjski sekretarz transportu Grant Shapps ogłosiła tę wiadomość na Twitterze. Kolejnym poza Polską krajem, którego dotyczą te restrykcje jest Turcja oraz karaibskie wyspy Bonaire, St. Eustatius i Saba.

TRAVEL CORRIDOR UPDATE: The latest data indicates we need to remove Turkey, Poland, and Bonaire, St Eustatius and Saba from the #TravelCorridor list this week.



This means if you arrive from these destinations from 4am Saturday 3 October, you will need to self-isolate.