Jourova: UE była naiwna myśląc, że praworządność to dobro dane raz na zawsze

- Unia Europejska była naiwna myśląc, że praworządność to dobro raz dane, które będzie zawsze przestrzegane - powiedziała wiceszefowa KE Viera Jourova w trakcie rozmowy z korespondentką Polsat News w Brukseli Dorotą Bawołek. Unijny komisarz ds. sprawiedliwości podkreślił z kolei, że "jeśli jakieś kraje oczekują solidarnego wsparcia finansowego, to muszą respektować te same zasady".

W środę Komisja Europejska przedstawiła pierwszy w historii raport dotyczący praworządności we wszystkich państwach członkowskich. Oceniła w nim działanie systemu sprawiedliwości, ramy antykorupcyjne, wolność i pluralizm mediów, a także kwestie instytucjonalne związane z systemem kontroli i równowagi władz.

W przypadku Polski KE wskazała na zastrzeżenia we wszystkich obszarach na czele z reformami wymiaru sprawiedliwości wprowadzanymi w ostatnich latach.

ZOBACZ: Raport Komisji Europejskiej o Polsce. Zastrzeżenia do reformy sądownictwa, mediów i CBA

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova powiedziała Dorocie Bawołek, że KE starała się obiektywnie ocenić sytuację. - Metodologia i kryteria były znane dużo wcześniej - dodała.

- Unia Europejska była naiwna myśląc, że praworządność to dobro raz dane, które będzie zawsze przestrzegane - powiedziała Jourova korespondentce Polsat News w Brukseli. - Mam nadzieję, że znów usiądziemy do stołu z polskimi władzami, by omówić sprawy praworządności - dodała.

WIDEO: rozmowa z Vierą Jourovą

"Chcę udać się do Warszawy"

Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders podkreślił z kolei, że KE będzie dalej uruchamiać procedury o naruszenie unijnego prawa tam, gdzie jest to potrzebne oraz kontynuować postępowanie w ramach art. 7 i pracować nad uwarunkowaniem dostępu unijnych pieniędzy od praworządności.

- Ten raport to dodatkowa możliwość na przywrócenie kultury rządów prawa, by nie tylko debatować o niej w unijnych instytucjach, ale też w parlamentach narodowych. Chcę się do nich udać, do Warszawy, by tam wyjaśnić raport o Polsce i przedyskutować go z władzami, opozycją i społeczeństwem obywatelskim - mówił unijny komisarz.

Jak podkreślił, praworządność jest ważna dla każdego obywatela i przedsiębiorcy, a każdy musi mieć dostęp do niezależnego sądu. - W przeciwnym razie istnienie sądownictwa nie ma sensu - dodał.



- Chcemy uzależnienia dostępu do unijnych pieniędzy od przestrzegania praworządności. Jeśli jakieś unijne kraje oczekują od nas solidarnego wsparcia finansowego, to muszą respektować te same zasady - powiedział Reynders.

WIDEO - Zwolennik kary chłosty sam został wychłostany. Za romans z mężatką w Indonezji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/sgo/ Polsat News