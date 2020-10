Co z najstarszym browarem w Polsce? Marek Jakubiak chce kupić, poseł Lewicy upaństwowić

Ważą się losy najstarszego browaru w Polsce. Należący do Grupy Żywiec Browar Zamkowy w Cieszynie może upaść. Kupno zakładu rozważa były poseł i kandydat na prezydenta RP Marek Jakubiak, a jeden z posłów Lewicy apeluje o jego upaństwowienie.

Dziś cieszyński browar należy do holenderskiego koncernu Heineken i wchodzi w skład Grupy Żywiec. Ta z kolei poinformowała o możliwym jego zamknięciu. W komunikacie napisano, że likwidacja cieszyńskiej spółki ma być ostatecznością, ponieważ najpierw podjęta będzie próba jej sprzedaży.

Jakubiak wchodzi do gry

Problemy Browaru Zamkowego w Cieszynie zostały przez właściciela podsumowane sformułowaniem o "przeciwnościach rynkowych wzmocnionych przez pandemię". Po komunikacie Grupy Żywiec w sieci zawrzało. Zakład jest bowiem najstarszym browarem w Polsce. Nadal warzy się w nim piwo metodą tradycyjną w otwartych kadziach.

Produkcja odbywa się w dawnych budynkach Habsburgów, którzy otworzyli przedsiębiorstwo w 1846 roku. Browar przetrwał liczne zawirowania, w tym nacjonalizację i obie wojny światowe.

Z planem zakupu spółki publicznie wystąpił były poseł i kandydat na prezydenta RP Marek Jakubiak. - Pragnę poinformować, że nawiązałem kontakt z przedstawicielem Grupy Żywiec w celu przekazania informacji o woli zakupu spółki Browar Zamkowy w Cieszynie. Teraz wszystko w rękach Grupy Żywiec - napisał na Twitterze twórca i prezes spółki Browary Regionalne. Marek Jakubiak dziś prowadzi m.in. browar Ciechan, warmiński browar Biskupiec oraz browar Lwówek (w tej chwili wydzierżawiony).

Pragnę poinformować, że nawiązałem kontakt z przedstawicielem @GrupaZywiec w celu przekazania informacji o woli zakupu spółki Browar Zamkowy w Cieszynie.

Żeby było jak przed wojną

Inny pomysł ma poseł Lewicy Przemysław Koperski. - Na ręce premierów Piotra Glińskiego i Jacka Sasina złożyłem interpelację w sprawie planu ratunkowego dla Browaru Zamkowego w Cieszynie. Zapytałem o możliwość upaństwowienia zakładu, tak jak miało to miejsce w 1920 roku, wykupu browaru przez jedną ze spółek podległych Ministerstwo Aktywów Państwowych, np. PKN Orlen lub poprowadzenia przedsiębiorstwa przez Lasy Państwowe, tak jak miało to miejsce od 1933 roku do wybuchu II wojny światowej - poinformował na Facebooku polityk.

Interwencji w sprawie browaru oczekuje także Instytut Śląska Cieszyńskiego. - Jako organizacji pozarządowej, zaangażowanej w ochronę lokalnego dziedzictwa zależy nam na możliwie największym nagłośnieniu zaistniałej sytuacji. Apelujemy więc wszem i wobec o wsparcie sprawy i pomoc w znalezieniu nowego inwestora - nawołuje zarząd instytutu.

