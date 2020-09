Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Szczepienia przeciwko grypie jak też przeciwko chorobie COVID-19 można byłoby usprawnić dzięki włączeniu do ich wykonywania w aptekach farmaceutów – przekonywali eksperci podczas konferencji "Flu Forum 2020" w Warszawie.

To kolejny postulat w tej sprawie, do którego przekonywali już eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Specjaliści powołują się w tej sprawie na doświadczenia innych krajów. We wszystkich – podkreślono – włączenie farmaceutów pozwoliło usprawnić szczepienia, zarówno przeciwko grypie, jak i innym chorobom zakaźnym.