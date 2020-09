Włoszka szefową partii EKR. Fotyga ponownie sekretarzem generalnym

Partia poinformowała o zmianach we wtorek. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, do których należy Prawo i Sprawiedliwość, to ugrupowanie zrzeszające ponad 40 partii politycznych.

- Cieszę się, że pomimo pandemii partia EKR zdołała utrzymać wysoki poziom aktywności poprzez przeprowadzane zdalnie debaty w sprawach takich jak międzynarodowy handel, zagrożenia dla Zachodu ze strony Rosji i Chin, kwestie klimatu, ale także o bezpieczeństwie żywności z udziałem wybitnych panelistów z UE i USA. Wczoraj ukonstytuowaliśmy nowy zarząd - podkreśliła we wtorkowej wypowiedzi Fotyga.

"Wczoraj ukonstytuowaliśmy nowy zarząd @ECRparty. Cieszę się, że Rada powierzyła mi funkcję Sekretarza Generalnego. Wspólnie z @GiorgiaMeloni🇮🇹 oraz @Jorgebuxade🇪🇸 jesteśmy gotowi do działania w nowej kadencji" - #AnnaFotyga🇵🇱. https://t.co/kDjBoKURWU pic.twitter.com/bjNmWY4dFQ — Anna Fotyga - Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) September 29, 2020

Do niedawna szefem partii EKR (nie należy mylić z frakcją poselską w Parlamencie Europejskim) był czeski eurodeputowany Jan Zahradil. Przez ostatnie pół roku ugrupowaniem kierowała jednak polska eurodeputowana PiS jako jego wiceprzewodnicząca.

Była minister w rządzie Berlusconiego

43-letnia Meloni od 2006 roku sprawuje mandat poselski włoskiego parlamentu. W latach 2006-2008 była wiceprzewodniczącą Izby Deputowanych. W 2008 roku mając 31 lat objęła stanowisko ministra ds. młodzieży w rządzie Berlusconiego.

Ieri ho avuto l'onore di essere eletta Presidente @ECRparty, il partito dei #conservatori europei che raggruppa più di 40 partiti occidentali. Ringrazio la famiglia dei conservatori per la fiducia. Continuiamo a batterci insieme per un’Europa confederale di Stati Liberi e Sovrani pic.twitter.com/rp3QQpjsVc — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 29, 2020

W 2012 roku współzakładała Fratelli d'Italia (Bracia Włosi), ugrupowanie o charakterze narodowo-konserwatywnym. Meloni jest jego szefową i jedyną przywódczynią partii politycznej we Włoszech. W ubiegłorocznych wyborach do PE Bracia Włosi uzyskali 6,4 proc. głosów wprowadzając 6 deputowanych. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy poinformowali we wtorek, że poza wyborem nowej przewodniczącej i reelekcją Fotygi na stanowisko sekretarza generalnego partia powołała nowego skarbnika. Został nim hiszpański europoseł partii Vox Jorge Buxade.

Przewodniczącymi grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim są europoseł PiS Ryszard Legutko oraz Raffaele Fitto z Fratelli d'Italia.

