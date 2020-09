Jak powiedziała we wtorek oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sopocie Lucyna Rekowska, policja odebrała kilkadziesiąt zgłoszeń od rzekomych właścicieli gotówki znalezionej w Sopocie 28 sierpnia br.

Tego dnia turysta z Warszawy znalazł w Sopocie przy ul. Kościuszki dużą kwotę pieniędzy (policja nie podaje, czy chodzi o kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy zł). Funkcjonariusze nie ujawniają też, jak została zapakowana gotówka.

Oszukani "na policjanta"

- Po ukazaniu się komunikatu otrzymaliśmy kilkadziesiąt telefonów i maili ws. znalezionej gotówki. Nikt jednak nie potrafił powiedzieć, ile dokładnie zgubił gotówki, ani jak została zapakowana - dodała Rekowska.

Na policję zgłaszały się m.in. osoby, które twierdziły, że zostały oszukane "na policjanta" i gdzieś zostawiły swoje pieniądze. Sopoccy funkcjonariusze odbierali w tej sprawie telefony z całej Polski.

- Jednak nadal prawdziwego właściciela nie udało się ustalić. Taka osoba do tej pory do nas się nie zgłosiła. Jeżeli nie uda się odnaleźć prawdziwego właściciela gotówka może wrócić do znalazcy - powiedziała PAP sopocka policjantka.

Policja nadal apeluje o zgłoszenie się właściciela gotówki znalezionej przy ul. Kościuszki w Sopocie.

bas/ PAP