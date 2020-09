12-letni chłopiec dotkliwe pogryziony przez psa rasy Amstaff został we wtorek przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec w najbliższych dniach ma przejść skomplikowaną operację. Psy z mieszkania, w którym doszło do ataku, zostały umieszczone w schronisku.