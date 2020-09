Ratcliffe, magnat petrochemiczny z fortuną szacowaną na 17,5 miliarda funtów, w tym tygodniu oficjalnie zmienił miejsce zamieszkania z Hampshire w Zjednoczonym Królestwie na Monako.

Został szlachcicem i wyjechał z Wysp Brytyjskich

Powód to podatki. Szacuje się, że posunięcie to pozwoli mu zaoszczędzić aż 4 miliardy funtów. Z lokalnego prawa wynika, że osoby, które mieszkają w Monako przez co najmniej 183 dni w roku, nie płacą żadnego podatku dochodowego ani podatku od nieruchomości.

Najwyższa stawka fiskalna w Wielkiej Brytanii wynosi natomiast aż 45 proc. od dochodu powyżej 150 tysięcy funtów rocznie.

Z danych, do których dotarł Sunday Times, wynika że przed wyjazdem do Monako Ratcliffe był trzecim co do wielkości podatnikiem indywidualnym w Wielkiej Brytanii. W latach 2017-18 płacił 110 milionów funtów na rzecz skarbu państwa.

Co ciekawe, miliarder decyzję o opuszczeniu Wielkiej Brytanii podjął wkrótce po tym, jak otrzymał od królowej tytuł szlachecki za zasługi na polu działalności gospodarczej.

Twardo obstawiał za brexitem

Biznesmen zasłynął też z tego, że nawoływał rząd swojego kraju do twardych negocjacji z Unią Europejską, które miały miejscu po referendum brexitowym. Ratcliffe mówił, że UE potrzebuje dostępu do rynku Wielkiej Brytanii w takim samym stopniu, jak jego ojczyzna potrzebuje dostępu do rynków unijnych.

- Nigdy nie zapominajcie, że mamy przyzwoitą talię kart. Mercedes nie przestanie sprzedawać samochodów w Wielkiej Brytanii. Londyn jest jednym z dwóch kluczowych centrów finansowych i to się nie zmieni - argumentował w mediach.

Według danych Bloomberga, Ratcliffe jest w tej chwili właścicielem 60 proc. udziałów w spółce chemicznej Ineos. Jego osobisty majątek wzrósł od początku 2019 roku z 9,5 miliarda funtów do 17,5 miliarda.

Exodus bogaczy

Ratcliffe nie jest jedynym bogaczem, który wyemigrował z Wielkiej Brytanii do Monako.

Jego ruch wyprzedzili między innymi: szef Topshopu Sir Philip Green i jego żona Tina, miliarderzy Simon i David Reuben, John Hargreaves, założyciel i prezes Matalan, i kierowca Formuły 1 Lewis Hamilton.

Tekst powstał we współpracy z portalem Comparic.pl

Jacek Walewski