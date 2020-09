Brawurowa ucieczka z sądu. Policjant został ranny

34-letni Nickolaus Kyle Garrison został doprowadzony do sądu w hrabstwie Highlands w stanie Ohio. Mężczyzna był oskarżony o posiadanie narkotyków.

Sąd skazał go za to przestępstwo na sześć miesięcy więzienia. 34-latek nie zamierzał jednak iść za kratki i tuż po ogłoszeniu wyroku, gdy policjanci chcieli ponownie zakuć go w kajdanki, wykorzystał moment i rzucił się do ucieczki.

Ofiarna interwencja policjanta

W pogoń za zbiegiem ruszyło trzech funkcjonariuszy. Jeden z nich próbując zatrzymać mężczyznę, przeskoczył nad balustradą i spadł na schody. Uciekiniera nie udało się jednak złapać.

Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Policjant, który swoją ofiarną interwencją starał się uniemożliwić 34-latkowi ucieczkę, został ranny i trafił do szpitala. Stwierdzono u niego złamanie czterech żeber i wstrząśnienie mózgu.

Zbieg nie cieszył się wolnością zbyt długo. 34-latek został zatrzymany trzy dni później w jednym z moteli. Aby zmylić trop, zgolił swoje charakterystyczne niebieskie włosy.

Mężczyzna niebawem znowu stanie przed sadem. Tym razem odpowie za ucieczkę.

