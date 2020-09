W pierwszej połowie dnia pogoda będzie jeszcze spokojna. Spodziewamy się słońca, ale też rosnącego zachmurzenia. Po południu i wieczorem w wielu regionach kraju pojawią się deszcze, przelotne, ale chwilami intensywne, a także burze.

W trakcie burz w krótkim czasie może spaść nawet do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, lokalnie z gradem o średnicy do 1 centymetra i porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Zachowajmy ostrożność!

Nadal będzie ciepło

Mimo opadów i burz nadal będzie bardzo ciepło. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie przez 23-24 stopnie na przeważającym obszarze do 25 stopni na wschodzie i południowym zachodzie kraju.

Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie słaby i umiarkowany, tylko w burzach silniejszy.

Prognoza pogody na czwartek

Ciśnienie zacznie rosnąć

Ciśnienie przez cały dzień będzie powoli rosnąć. W południe wyniesie od 1004 hPa na północnym zachodzie do 1009 hPa na południowym wschodzie.

Biomet zacznie się pogarszać, przez co meteopaci mogą odczuwać najróżniejsze dolegliwości, w tym senność, rozkojarzenie i ból głowy.

W piątek deszcze i burze

Niemal w całym kraju w piątek trzeba się liczyć z deszczem, który na północy i północnym wschodzie będzie przelotny, ale obfity, może się pojawiać w towarzystwie burz. Z kolei na zachodzie opady będą miały charakter ciągły oraz umiarkowane i duże natężenie.

Temperatura nie ulegnie większym zmianom, utrzymując się na poziomie nieco powyżej 20 stopni, z wyjątkiem województw zachodnich, gdzie ochłodzi się nawet poniżej 15 stopni.

