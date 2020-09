Szczyt Unii Europejskiej przełożony. Powodem koronawirus

"Przewodniczący Rady Europejskiej dowiedział się dzisiaj, że oficer ochrony, z którym był w bliskim kontakcie na początku zeszłego tygodnia, uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Przewodniczący jest regularnie badany; jego wczorajszy test dał negatywny wynik. Szanując przepisy belgijskie, od dziś poszedł na kwarantannę" - napisał na Twitterze rzecznik Michela Barend Leyts.

The @eucopresident has decided to postpone the special European Council meeting that was planned for 24 and 25 September to 1 and 2 October #EUCO