Remont w placówce Centrum Zdrowia Dziecka. Pomogła Fundacja Polsat

Fundacja Polsat przekazała 150 tys. zł na remont jedynego w Polsce Ośrodka Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka. We wtorek odbyło się jego uroczyste otwarcie, w którym wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Piotr Kaliciński, dr n. med. Marek Stefanowicz oraz Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat Małgorzata Nawrocka i Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

Ośrodek Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej to miejsce, w którym lekarze rezydenci oraz specjaliści chirurgii dziecięcej i ogólnej poznają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu chirurgii minimalnego dostępu w warunkach symulacji. Placówka ta została wyposażona w unikalne, dwustanowiskowe symulatory wideochirurgii.

Dzięki szkoleniom w ośrodku będzie możliwe przeprowadzanie większej liczby operacji z zakresu chirurgii minimalnego dostępu w placówkach zajmujących się leczeniem chirurgicznym dzieci. Wpłynie to również korzystnie m.in. na poprawę bezpieczeństwa małych pacjentów.

- Od ponad 20 lat wspieramy Centrum Zdrowia Dziecka. W ciągu tych dwóch dekad przekazaliśmy ponad 25 milionów złotych na szereg działań Instytutu m.in. na rozbudowę oraz remonty oddziałów czy zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu medycznego. Jestem przekonana, że jeszcze wielokrotnie będziemy mieli możliwość wspomóc to niezwykle ważne dla dzieci i ich rodziców miejsce - mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

"Zupełnie inny świat"

- Pan prof. Kaliciński, jak zawsze z resztą, miał wizję, jak to pomieszczenie mogłoby wyglądać, dlatego zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w sfinansowaniu remontu tego pomieszczenia. Jak dzisiaj weszłam, to pomyślałam "zupełnie inny świat", na pewno jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości - mówiła z kolei Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

- Dziękujemy Fundacji Polsat, która po raz kolejny wsparła naszą Klinikę. Dzięki przekazanym środkom możliwa była adaptacja pomieszczeń dla Ośrodek Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci, który w ramach unijnego programu wyposażony został w 5 dwustanowiskowych symulatorów laparoskopowych wirtualnej rzeczywistości, przystosowanych do pracy zespołowej. Mamy nadzieję, że nowe pomieszczenie zwiększą komfort zajęć i szkolenia lekarzy w umiejętnościach wideochirurgicznych - prof. dr hab. Piotr Kaliciński.

- Liczymy, że nasz Ośrodek wpłynie na zwiększenie dostępności do operacji wykonywanych przy użyciu metod chirurgii minimalnego dostępu (MAS) w ośrodkach zajmujących się leczeniem chirurgicznym dzieci. Przełoży się to m.in. na poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez zmniejszenie liczby powikłań chirurgicznych – mówi dr n. med. Marek Stefanowicz.

Fundacja objęła swoją pomocą 36 999 małych pacjentów

Fundacja Polsat przez ponad 20 lat przekazała na wsparcie Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" ponad 25 milionów złotych, m.in.:

Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii Narządów

Oddziałowi Immunologii

Klinice Onkologii

Klinice Rehabilitacji Neurologicznej

Klinice Okulistyki

Klinice Neurochirurgii

Klinice Neonatologii Noworodka

Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej

Klinice Kardiologii

Budowę czterokondygnacyjnego budynku w Centrum Zdrowia Dziecka, w którym jest Pooperacyjny Oddział Intensywnej Terapii, Poradnia Chirurgiczna oraz Blok Operacyjny Chirurgii Ambulatoryjnej.

Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu czterech lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 36 999 małych pacjentów i wsparła finansowo 1 725 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 250 501 703,59 złotych.

