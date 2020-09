Podczas kontroli wjechał w radiowóz. 19-latek był nietrzeźwy

W niedzielę około godz. 1:30 patrol ruchu drogowego na ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie zauważył jadącego w kierunku S19 hyundaia. Samochód jechał z otwartą klapą bagażnika oraz z pękniętą oponą przedniego koła.

Po zatrzymaniu przez policjantów, kierowca cofnął i uderzył autem w stojący za nim radiowóz.

Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalsza jazdę. Od mieszkańca Rzeszowa czuć było alkohol, jednak odmówił on poddania się badaniu na trzeźwość.

Agresywne zachowanie

Podczas interwencji 19-latek był agresywny. Siedząc w radiowozie kopał i uderzał pięściami wnętrze pojazdu oraz znieważał policjantów.

Mężczyzna najpierw został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań, a następnie do izby wytrzeźwień. Tam poddał się badaniu na stan trzeźwości, które wykazało u niego ponad 1,5 promila.

19-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz znieważenie funkcjonariuszy. W odrębnym postępowaniu odpowie za spowodowanie kolizji. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy.

