Pana Kazimierza Porębskiego i pana Mariusza Wołodko łączy kilka rzeczy. Obaj mieszkają w tym samym, 10-piętrowym bloku. Na obydwu kilka lat temu jak grom z jasnego nieba spadła lekarska diagnoza, że chorują na stwardnienie rozsiane.

Są uwięzieni we własnych mieszkaniach

Obydwu mężczyzn łączy jeszcze jedna rzecz. Są uwięzieni we własnych mieszkaniach. Marzą, aby móc wydostać się z bloku na dwór. Niestety przez 6 schodów i bardzo stromą pochylnię na nich zamontowaną jest to niemożliwe.

- Mam swoje 67 lat, nie mam już tyle siły, żeby zwozić męża na wózku po tych stromych schodach – powiedziała Barbara Porębska, żona Kazimierza.

- Nie rozumiem tego, że można nie zauważyć takich osób jak osoby niepełnosprawne. Jak można coś budować i o nich zapomnieć – dziwił się Mariusz Wołodko.

- Niestety jest sporo budynków z lat 60., 70., 80, a nawet 90. i żeby na głowie stanął, to nic się nie zrobi. Trudno spółdzielni wykonać coś, co nie jest zgodne z przepisami. Jest to niemożliwe – przekonywał Witold Pawłowski z-ca prezesa Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie, gdy pierwszy raz odwiedziliśmy go z kamerą.

Niepełnosprawny mężczyzna wypadł z wózka

Prezes przed naszą kamerą próbował wówczas pokazać, że da się łatwo wprowadzić pana Kazimierza po stromej pochylni. Podczas "prezentacji" niepełnosprawny mężczyzna wypadł z wózka.

Po nagłośnieniu tej sprawy nagle znalazło się rozwiązanie. Dzisiaj wybudowany podjazd służy nie tylko panu Kazimierzowi. Korzystają z niego z radością starsze osoby i szczęśliwe matki, które mogą bez trudu wyjeżdżać i wjeżdżać wózkiem z dzieckiem do bloku.

Reporterka: Mamy z panem Kazimierzem takie nieodparte wrażenie, że gdyby nie ten incydent przewrócenia pana Kazimierza, tu by się dalej nic nie dało.

Prezes: Nie, nie proszę państwa, pan pisał chyba od 1996 roku i domagał się tych rzeczy. Ale to nie jest inwestycja za 5 zł. To jest inwestycja za 100 tys. zł. Trzeba było nazbierać pieniędzy i podjąć inicjatywę.

- Mariusz nie doczekał podjazdu, wcześniej zamienił się na mieszkania. Dla mnie to całkowicie inny świat. Ja 5 lat nie byłem w sklepach – ucieszył się ze zmian pan Kazimierz.