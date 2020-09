PGNiG z udziałami w dwóch złożach na szelfie norweskim 

Jak podkreślił Kwieciński, przejęcie zwiększy produkcję na koncesjach PGNiG w Norwegii o 200 mln m sześc. gazu rocznie, do poziomu 0,9 mld m sześc. w 2021 r. W zależności od momentu norweskiej zgody, spółka powinna pozyskać z nich w tym roku nawet 50 mln m sześc. gazu.

"Zbliżamy się do planowanego poziomu"

Kwieciński oświadczył także, że wydobycie z norweskich aktywów spółki w latach 2026-2027 "na pewno osiągnie poziom 2,2 mld m sześc. rocznie". - To oznacza, że zbliżamy się do planowanego poziomu 2,5 mld m sześc. rocznie - zaznaczył Kwieciński.

