Chciała nagrać filmik. Wypadła z samochodu na autostradę

Do zdarzenia doszło w sobotę na autostradzie M25 w okolicach Londynu. Z jednego z jadących drogą szybkiego ruchu samochodów wypadła kobieta, która chciała nagrać film na media społecznościowe.

Pasażerka chcąc znaleźć jak najlepszy kadr, prawdopodobnie zbyt mocno się wychyliła i wypadła przez otwarte okno.

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb