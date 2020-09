Zbadano wodę z Wisły po awarii "Czajki". Wynik jednoznaczny

Badania wody, której próbki pobrano dwa dni wcześniej z Zatoki Gdańskiej, w rejonie ujścia Wisły wykazały, że jej jakość odpowiada wymaganiom sanitarnym - poinformował sanepid. Analizy mają związek z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki w Warszawie.

Podane w niedzielę przez Wojewódzką Sanitarną Stację Epidemiologiczną (WSSE) w Gdańsku wyniki badań dotyczą próbek wody pobranych u ujścia Wisły w piątek.

ZOBACZ: Warszawa: awaria oczyszczalni "Czajka". Ruszył próbny przesył ścieków po moście pontonowym

Próbki wody z Zatoki Gdańskiej, z okolic miejsca, w którym uchodzi do niej Wisła, pobierane są przez pracowników pomorskiego Sanepidu codziennie począwszy od 4 września, kiedy to do Bałtyku dotarła pierwsza fala niosąca z sobą nieczystości ze stolicy. W żadnej z dotychczas przebadanych próbek nie wykryto skażenia bakteriami.

Badania wody u ujścia Wisły mają związek ze zrzutem do rzeki ścieków po awarii sieci przesyłającej nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Do awarii doszło 29 sierpnia.

W stolicy trwają prace przy budowie tymczasowego kolektora, którym mają być przesyłane nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Wojsko zbudowało na Wiśle most pontonowy. Ułożono na nim dwie nitki bypassu, którym mają popłynąć ścieki do oczyszczalni. W piątek ruszył próbny przesył ścieków rurami po moście pontonowym; zespół MPWiK sprawdza stabilność i szczelność tego systemu.

kło/ PAP