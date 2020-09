Koniec koalicji na Podkarpaciu? Marszałek chce odwołania ludzi Gowina i Ziobry

Wniosek marszałka województwa dotyczy dwojga radnych, którzy zasiadają w zarządzie województwa. Są to: Anna Huk z Solidarnej Polski oraz Stanisław Kruczek z Porozumienia.

Głosowanie w tej sprawie odbędzie się najprawdopodobniej podczas najbliższej sesji sejmiku województwa podkarpackiego, którą zaplanowano na 28 września.

ZOBACZ: Ustawa o ochronie zwierząt. Prezydent Andrzej Duda zabrał głos

Sejmik województwa podkarpackiego liczy 33 radnych. Zdecydowana większość, bo 25 mandatów, przypada radnym klubu PiS. Wewnątrz klubu jest z kolei troje radnych Porozumienia i dwoje Solidarnej Polski. Oznacza to, że nawet jeśli doszłoby do rozpadu koalicji, radni PiS nadal stanowiliby większość.

Pozostałe mandaty sprawują radni Koalicji Obywatelskiej (5) i PSL (3).

❗Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl złożył formalny wniosek o odwołanie z zarządu województwa ludzi związanych z Solidarną Polską i Porozumieniem. @PolsatNewsPL pic.twitter.com/gp0genDxW4 — Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) September 20, 2020

Zerwane negocjacje rządowe

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy pojawił się po głosowaniu w Sejmie nad projektem noweli ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Mimo dyscypliny podczas głosowania, przeciw niej opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch Porozumienia, a 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w piątek dziennikarzom w Sejmie, że prowadzone od dwóch tygodni "mozolne rozmowy", które miały doprowadzić do rekonstrukcji rządu, załamały się po głosowaniach ws. ustawy, na której PiS zależało.

ZOBACZ: "Wydarzenia": Wassermann możliwym następcą Ziobry

Zapytany, co musiałby zrobić lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, żeby sytuacja się zmieniła, odpowiedział, że teraz nie wie. "Wszystkie nasze ustalenia zawisły w próżni w pewnym sensie" - dodał. Pytany zaś, jakie PiS ma zarzuty pod adresem Zbigniewa Ziobry, Terlecki wskazał dwa.

- Jeden to, że tak trudno było się dogadać i nasi koalicjanci wciąż zgłaszali nowe oczekiwania. Z każdym dniem pojawiały się nowe pola niezbędne do negocjacji, co było trochę irytujące. No i wczorajsze zachowanie - powiedział wówczas szef klubu PiS.

WIDEO - Posłowie Solidarnej Polski "nieczuli na los zwierząt"? Wójcik odpowiada Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/grz/ Polsat News, polsatnews.pl