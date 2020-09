Chodzi o wywiad "Niewidomy wiceminister: na Żylecie jest najwięcej normalności" Piotra Witwickiego z cyklu "Rozmowy #BezUników". Ukazuje się on w "Tygodniku polsatnews.pl".

Całą rozmowę można przeczytać pod tym linkiem. Wdówik opowiada w niej m.in. o chodzeniu na mecze Legii Warszawa, jeżdżeniu na spływy kajakowe i chodzeniu po górach z rodziną.

"Nikt panu nie przeczytał, jak się zabezpieczyć?"

- Są jakieś sprawy, przy których pojawiają się trudności? - pytał Piotr Witwicki.





- Oczywiście. Jak to się mówi: małe dzieci - mały kłopot, duże dzieci - większe wyzwania. Ale opowiem śmieszną historię. Jak się urodziło czwarte, to żona powiedziała: załatw teraz ty to becikowe. To były jeszcze czasy przed 500 plus. W Internecie nie było żadnych formularzy. Zadzwoniłem więc do ośrodka pomocy społecznej i od razu pani pogratulowała mi pierwszego dziecka. Zacząłem tłumaczyć, że to nie pierwsze, tylko czwarte. Jak powiedziałem, że jestem niewidomy pani urzędnik zapytała: jak to niewidomy? - No normalnie, nie widzę. - I ma pan czwórkę dzieci? - No tak. - Nikt panu nie przeczytał, jak się zabezpieczyć? - odpowiedział Wdówik.

Wiceminister dodał również, że pewnego dnia był z "trójką jego chłopaków w wieku 9, 11 i 13 lat na meczu Legii w europejskich pucharach".

"Gdy któryś z kibiców zobaczył, że mam białą laskę, to od razu zrobili mi miejsce. Jeden z kibiców krzyknął: robimy przejście dla ojca z dziećmi. Nikt nie dodawał, że jestem niewidomy. Wszyscy się rozsunęli i doszliśmy do bramki. Tam jednak ochroniarz powiedział nam, że podeszliśmy pod złe wejście" - mówił.

Premier: mam zaszczyt współpracować z nim w rządzie

Rozmowę Piotra Witwickiego polecił na Facebooku szef rządu.

"Wszyscy, którzy ją czytali, zachwycają się sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocnikiem mojego rządu ds. osób niepełnosprawnych. Jest niewidomy, ale regularnie chodzi z rodziną w góry, na mecze swojej ukochanej drużyny Legia Warszawa i w ogóle prowadzi bardzo aktywne i kolorowe życie" - stwierdził premier.

Zapewnił, że "wie o tym od dawna", ponieważ ma "zaszczyt współpracować z nim w rządzie".

Bardzo polecam wszystkim wywiad z Pawłem Wdówikiem, który robi dzisiaj prawdziwą furorę w sieci. Wszyscy, którzy go... Opublikowany przez Mateusz Morawiecki Sobota, 19 września 2020

Morawiecki dodał, że to właśnie Wdówik odpowiada za nową strategię dotyczącą osób niepełnosprawnych na lata 2020-30.

