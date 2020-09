Kongres programowy Lewicy to cykl spotkań w dużych miastach z działaczami, samorządowcami i sympatykami, który ma zaowocować ustaleniem szczegółów programowych. Główne tematy to: praca, nowoczesna gospodarka i ochrona zdrowia.

Czarzasty powiedział w sobotę we Wrocławiu, że podobne spotkania odbędą się w każdy weekend do końca roku we wszystkich województwach. - Na te spotkania zostały zaproszone obywatelki i obywatele, którzy mają serce mniej lub bardziej po lewej stronie. Przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, ekologicznych są zaproszeni do prawdziwej rozmowy na temat tego, jak dokładnie będą wyglądały nasze inicjatywy programowe. Bo program jest najważniejszy - mówił Czarzasty.

"Praca, nowoczesna gospodarka, realnie działająca ochrona zdrowia"

Wyjaśnił, że 21 listopada odbędzie się kongres podsumowujący, na którym zostanie uchwalony program Lewicy do końca tej kadencji. Natomiast 11 grudnia nastąpi połączenie SLD z Wiosną, a koalicjantami będą Partia Razem, PPS "oraz inne struktury, które wspólnie, jako te cztery partie będziemy dopraszali".

Lider Razem Adrian Zandberg podkreślił, że spotkania i kongres programowy mają zaowocować ofensywą legislacyjną w parlamencie i przełożyć się na konkretne ustawy i propozycje Lewicy.

- Nasz projekt zawarłbym w słowach: praca, nowoczesna gospodarka, realnie działająca ochrona zdrowia. I o tych rozwiązaniach będziemy tu mówić. Praca, bo setki tysiące ludzi w ostatnich miesiącach zagrożonych jest bezrobociem. Miliony ludzi, którzy boją się obcięcia przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pensji, zobaczyły na własne oczy, jak działa źle funkcjonujący rynek pracy - mówił Zandberg.

Dodał, że tematami debaty programowej będzie m.in. zapewnienie praw pracowniczych, reforma inspekcji pracy, ubezpieczenie od bezrobocia, nowoczesna gospodarka, nakłady na edukację, na badania naukowe, podatek cyfrowy, sprawiedliwy system podatkowy.

"Lewica musi być tam, gdzie jest zwykły człowiek"

- I kwestia kluczowa w realiach epidemii, ale też na czas po epidemii, czyli nowe myślenie o polskiej ochronie zdrowia. 7,2 proc. PKB, by te wydatki pozwoliły na realne funkcjonowanie tego systemu, a nie fikcyjne. Tak jak widzimy to dzisiaj w bardzo wielu szpitalach i przychodniach - mówił Zandberg.

Lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń podkreślił, że spotkania programowe będą przede wszystkim jednoczył środowiska postępowe, które marzą o Polsce otwartej, nowoczesnej i sprawiedliwej społecznie.

- Ta Polska będzie budowana przede wszystkim w jednym celu: godnego życia zwykłego człowieka, bo lewica musi być tam, gdzie jest zwykły człowiek, gdzie są jego problemy, jego marzenia, gdzie politycy zawsze powinni być - powiedział Biedroń.

Dodał, że Lewica zaprasza do wspólnego stołu, by porozmawiać o "Polsce naszych marzeń", dlatego, że "wie, jak rozmawiać z ludźmi".