Koronawirus na pogrzebie kardynała Jaworskiego. Sanepid szuka żałobników

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwróciła się do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z prośbą o ustalenie osób, które podczas pogrzebu kard. Mariana Jaworskiego – 11 września w Kalwarii Zebrzydowskiej - mogły mieć kontakt z osobą zarażoną koronawirusem.

W uroczystości tej uczestniczył rektor Akademii Ignatianum – jezuickiej uczelni wyższej, który jak się potem okazało, jest zakażony COVID-19. "Osoba ta przyjechała do Kalwarii Zebrzydowskiej własnym środkiem transportu i nie uczestniczyła w obiedzie" – podał sanepid.

Kilka dni wcześniej - 8 września – do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach wpłynął dodatni wynik testu jednego z ojców bernardynów, gospodarzy kalwaryjskiego sanktuarium. Zakonnik przebywa w izolacji domowej, a sanepid skierował na kwarantannę jeszcze jednego z braci.

Rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Marta Mastyło powiedziała w piątek, że pismo z PSSE w Krakowie nie dotarło jeszcze do uczelni. - Władze Uniwersytetu uczestniczyły w uroczystości pogrzebowej kard. Mariana Jaworskiego, gdyż był to pierwszy rektor naszej uczelni (PAT). Wszyscy, jak do tej pory, czują się dobrze, nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Zachowujemy wszelkie środki ostrożności w związku z pandemią – podkreśliła rzeczniczka.

Do tej pory testy potwierdziły zakażeniu u czterech księży i jednego kleryka z Kolegium Księży Jezuitów przy ul. Kopernika 26. Dwie osoby są hospitalizowane w Szpitalu Uniwersyteckim. Kilkanaście przebywa na kwarantannie. Zamknięta dla wiernych została bazylika jezuitów przy ul. Kopernika. Z zakażonym rektorem Ignatianum – według danych sanepidu - kontakt miało także pięć osób z uczelni, w tym dwie osoby świeckie. - Informacje o dwóch osobach przekazano do stacji sanepidu w Bochni i Wadowicach, jedna osoba pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym – podała rzeczniczka prasowa małopolskiego sanepidu Dominika Łatak-Glonek.

Pogrzeb kardynała

Kard. Marian Jaworski zmarł 5 września w Krakowie w wieku 94 lat. Zgodnie z własną wolą, spoczął w krypcie kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej w bazylice sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Msza pogrzebowa odbyła się 11 września. Przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.





Kard. Jaworski był pierwszym po II wojnie światowej metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego. Posługę tę pełnił w latach 1992-2008. Był też pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2017 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył kardynała Orderem Orła Białego za zasługi dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich oraz pogłębianie dialogu ekumenicznego. Otrzymał też wysokie odznaczenia ukraińskie.

Kard. Jaworski był bardzo silnie związany z kalwaryjskim sanktuarium. Trafił do niego w 1945 r. wraz z grupą kleryków Wyższego Seminarium Duchownego przeniesionego ze Lwowa. Ojcowie Bernardyni udzieli seminarium gościny.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest duchowym centrum Małopolski. Zostało ufundowane na początku XVII w. przez rodzinę Zebrzydowskich.

