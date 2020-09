Afera w niemieckiej policji. Zdjęcia Hitlera i uchodźców w komorach gazowych

Minister spraw wewnętrznych w rządzie Nadrenii Północnej-Westfalii, Herbert Reul poinformował w środę o ujawnieniu pięciu skrajnie prawicowych internetowych grup dyskusyjnych. W działalność grup, powstałych między 2013 a 2015 rokiem, jest zamieszanych 29 policjantek i policjantów.

"Hańba policji"

Wszyscy podejrzani zostali w środę rano zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych. Podjęto wobec nich działania dyscyplinarne. 14 funkcjonariuszy zostanie zwolnionych z pracy. Według Reula 25 podejrzanych pracuje w komendzie głównej policji w Essen.

ZOBACZ: Nie chcą pielgrzymek neonazistów. Dom, w którym urodził się Hitler będzie mieć nową funkcję

Podczas konferencji prasowej w środę minister Reul mówił o "hańbie policji". Oświadczył, że wśród grafik rozpowszechnianych na forach znaleziono m.in. zdjęcia Adolfa Hitlera oraz fotomontaże ukazujące uchodźców w komorach gazowych.

Herbert Reul zapowiedział inspekcję komendy w Essen. Zostanie też powołany specjalny delegat do spraw zwalczania ekstremalnej prawicy w szeregach policji Nadrenii Północnej-Westfalii. Ma on zrobić wszystko, co w jego mocy by "usunąć tych ludzi ze służby", podkreślił Reul.

WIDEO - Myśliwce zmusiły samolot do lądowania. Chwile grozy na pokładzie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP