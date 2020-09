Orki za jeden z celów obrały sobie m.in. sportowy jacht żaglowy "Mirfak", należący do hiszpańskiej marynarki wojennej. Między innymi zaloga tego statku relacjonowała, że "dobrze zorganizowane" orki atakują kadłuby i uszkadzają stery.

Do ostatniego incydentu doszło w ubiegły piątek, kiedy żaglowiec "Beautiful Dreamer" z 3-osobową załogą został staranowany przez orki tuż po wypłynięciu z portu Ferrol w Galicii.

Orki uszkodziły ster, więc statek nie popłynął w regatach

Orki co najmniej 15 razy uderzyły w kadłub z taką siłą, że statek stracił kontrolę. Załoga wezwała na pomoc służby ratunkowe, a żaglowiec musiał zostać odholowany do portu.

Także w poprzedni piątek w okolicy Vigo (Galicia) doszło do dwóch innych incydentów z udziałem agresywnych orek.

Wcześniej, pod koniec sierpnia, ratownicze służby morskie odnotowały wezwanie o pomoc z francuskiego statku, którego załoga zgłosiła, że została zaatakowana przez orki.

W tym samym dniu doszło do ataku na sportowy jacht żaglowy "Mirfak", należący do hiszpańskiej marynarki wojennej, który płynął do Rias Bajas u wybrzeży Galicii. Załoga miała wziąć udział w słynnych regatach o puchar Księcia Asturii, jednak orki uszkodziły stery żaglowca.

Uderzały w statek tak mocno, że zepsuły się urządzenia

Pod koniec lipca doszło do ataku u wybrzeży przylądku Trafalgar w południowo-zachodniej Hiszpanii. Dziewięć orek otoczyło mały statek i uderzało w niego przez godzinę, powodując obrócenie o 180 stopni.

Atak był tak silny, że spowodował wyłączenie silnika i uszkodzenie urządzeń sterowniczych. Załoga poinformowała, że orki działały w sposób zgodny, agresywny i głośno porozumiewały się za pomocą gwizdów.

Naukowcy nie potrafią wyjaśnić jednoznacznie, dlaczego orki atakują statki. Jedni tłumaczą zjawisko stresem zwierząt morskich, zagrożonych wymarciem z powodu zmian klimatycznych, inni przypominają, że w lecie wzdłuż południowo-zachodnich wybrzeży Hiszpanii zawsze pojawiają się stada orek płynących za ławicami tuńczyków i konkurujących o pożywienie.

Marynarzom trudno unikać agresywnych orek

Naukowcy przyznali jednak, że wyjątkowo agresywne zachowanie tych zwierząt nie jest typowe, gdyż orki zwykle nie stosują siły, gdy zbliżają się do statków.

- Nie wiadomo, czy te ataki przeprowadzane są przez tę samą grupę orek, czy przez różne grupy - powiedziała badająca populację ssaków morskich dr Ruth Esteban, cytowana przez dziennik "La Vanguardia".

Dowództwo hiszpańskiej marynarki wojennej ostrzegło marynarzy, aby podczas żeglowania zachowywali ostrożność i trzymali dystans wobec orek, co jest trudne, gdyż to właśnie one zbliżają się do statków i je atakują – zauważyła gazeta.

wka/ PAP, polsatnews.pl