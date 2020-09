Żmija ukąsiła 12-latka. Chłopiec trafił do szpitala

12-latek został ukąszony przez żmiję w rejonie Sahary na czerwonym szlaku w kierunku Szyndzielni w Bielsku-Białej. Interweniowali ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR, którzy przewieźli chłopca do szpitala. Zaapelowali, by turyści uważnie patrzyli pod nogi.

- Turyści kontynuowali wędrówkę. Ze schroniska zatelefonowała do nas matka 12-latka. Dziecko czuło się dobrze. Nasi ratownicy przewieźli je do szpitala – powiedział we wtorek ratownik dyżurny stacji GOPR w Szczyrku Dariusz Kubala.

Goprowiec powiedział, że obecnie w górach można napotkać żmije, które na kamieniach wygrzewają się w słońcu. Bywają też w krzakach, na obrzeżach lasów, w trawie na niekoszonych łąkach i w borowinach.

Kubala powiedział, że w przypadku, gdy dojdzie do ukąszenia w górach, należy powiadomić GOPR. - Nie powinno się wtedy ruszać; najlepiej spokojnie usiąść, żeby krew nie krążyła żywiej, i czekać na pomoc ratowników. Nie wolno jednak lekceważyć ukąszenia - podkreślił. Pomoc w górach można wezwać pod bezpłatnym numerem 985 lub 601 100 300.

Nie zaatakuje, jeśli nie poczuje zagrożenia

Zdaniem przyrodnika z Babiogórskiego Parku Narodowego Macieja Mażula, jeśli napotkamy żmiję, to najlepiej zejść jej z drogi. Nie zaatakuje, jeśli nie poczuje zagrożenia. Atak może nastąpić, gdy turysta niechcący nadepnie zwierzę.

W Beskidach żyje żmija zygzakowata. Może osiągnąć 90 cm długości. Poznać ją można po "sercowatej" głowie, wyraźnie wyodrębnionej od reszty sylwetki i charakterystycznym zygzaku wzdłuż ciała.

zdr/ PAP