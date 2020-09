Od świtu do zmierzchu we wtorek nie spadnie ani jedna kropla deszczu. Będzie słonecznie, przeważnie bezchmurnie. Nieco więcej niegroźnych chmur wysokich, przypominających ptasie pierze, urozmaici krajobrazy w zachodniej połowie kraju.

W południa napłynie gorące i suche powietrze. Termometry późnym popołudniem pokażą w cieniu od 24 stopni na Suwalszczyźnie do 30 stopni na Ziemi Lubuskiej. Niewykluczone, że lokalnie przy granicy z Niemcami będzie do 31-32 stopni.

Zła wiadomość dla meteopatów

Wiatr, głównie wiejący z kierunku południowego, będzie słaby i umiarkowany, jedynie chwilami może być silniejszy, do 30-40 km/h.

Ciśnienie zacznie spadać, w południe wyniesie od 1023 hPa na zachodzie do 1027 hPa na wschodzie.

TwojaPogoda.pl Mapa pogodowa na wtorek, 15 września

Biomet pozostanie korzystny dla naszego samopoczucia. Jedynie z powodu dość szybkiego spadku ciśnienia niektórzy meteopaci mogą odczuwać ból głowy i senność.

Zachmurzenie nieznacznie wzrośnie, ale nigdzie nie spodziewamy się opadów. Nadal będzie słonecznie i sucho. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 24 do 30 stopni w cieniu.

Pod koniec tygodnia przymrozki

Diametralne zmiany w pogodzie czekają nas dopiero w czwartek (17.09). Wtedy nastąpi duży spadek ciśnienia będący zapowiedzią przejścia przez Bałtyk ośrodka niżowego. Będzie z nim związany chłodny front atmosferyczny, który przyniesie nam wzrost zachmurzenia, deszcze i burze.

Nie wszędzie jednak popada. Mokro zrobi się jedynie w południowej połowie kraju, gdzie sumy opadów sięgną od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy, a w burzach lokalnie do 30 litrów. W północnych, zachodnich i centralnych regionach nie spadnie ani jedna kropla wody.

Zmiany w pogodzie objawią się tam dużym ochłodzeniem. Podczas, gdy na południu w burzach będzie jeszcze do 20 stopni, to na północy poniżej 15 stopni, i to w najcieplejszym momencie dnia. To będzie dopiero początek spadków temperatury.

W piątkowy poranek w większości regionów kraju będzie poniżej 5 stopni, a miejscami około zera lub lekko poniżej na wysokości 2 metrów nad powierzchnią ziemi. Przy gruncie przymrozki pojawią się w większości regionów.

Łukasz Mielczarek/wka/ TwojaPogoda.pl, polsatnews.pl