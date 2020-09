Poprawiała włosy za kierownicą. Uderzyła w bariery i inne auto

Kierująca volvo kobieta uderzyła w barierę ochronną w Konopkach (woj. mazowieckie). Auto zderzyło się później z Seatem Leonem, którego kierowa został poważnie ranny i trafił do szpitala. Sprawczyni wypadku nie odniosła obrażeń. Policjantom wyjaśniała, że poprawiała włosy i spadły jej okulary.

Do wypadku doszło w sobotę, przed godz. 7 rano w Konopkach na ul. Ciechanowskiej. Kierująca samochodem marki Volvo, 36-letnia mieszkanka Ciechanowa, straciła panowanie nad autem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, uderzyła w barierę ochronną, a następnie w jadący z naprzeciwka samochód marki Seat.

ZOBACZ: Kobieta wypadła przez szybę auta na ulicę. Nie ma sprawy

Kierował nim 33-letni mieszkaniec Olsztyna. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Mławie. Kobieta kierująca volvo nie odniosła obrażeń.

KPP Mława Prędkościomierz w samochodzie zatrzymał się na wartości 135 km/h

36-latka oświadczyła policjantom, że poprawiała włosy, spadły jej okulary i dlatego przez chwilę była zdekoncentrowana. Prędkościomierz w jej samochodzie zatrzymał się na wartości 135 km/h, w miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie do 60 km/h.

ZOBACZ: Wstrząsające nagranie spod Opola. 23-latek w bmw sunął wprost na nadjeżdżające auto

- Widząc uszkodzenia pojazdów, niewiele brakowało, by to zdarzenie zakończyło się tragedią - zauważyła asp.szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie. Zaapelowała do kierowców o rozsądek i odpowiedzialne zachowanie na drodze.

WIDEO - Wtargnął do szkoły i kazał uczniom zdejmować maseczki. To ojciec jednego z uczniów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/luq/ polsatnews.pl