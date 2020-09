Korupcyjny układ w sądzie. Korzystny wyrok za... telefon komórkowy

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosek o odebranie immunitetu sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Beacie M. Zarzuca się jej przywłaszczenia środków publicznych, działanie na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycie uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Grozi jej za to do 10 lat więzienia.