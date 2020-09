Dane osób z Covid-19 opublikowane w internecie. "Głęboko żałujemy"

Agencja Public Health Wales poinformowała, że cała sytuacja była wynikiem błędu ludzkiego. Zleciła zewnętrzne dochodzenie i podjęła kroki w celu zapobieżenia podobnemu incydentowi w przyszłości.

ZOBACZ: Drugi lockdown Izraela. Potrwa trzy tygodnie

"Na tym etapie nie ma dowodów na to, że dane zostały niewłaściwie wykorzystane" - poinformowała w oświadczeniu agencja. "Zdajemy sobie jednak sprawę z obaw i niepokoju, jaki to spowoduje, i głęboko żałujemy, że w tym przypadku nie udało nam się ochronić poufnych informacji mieszkańców Walii" - dodała.

We regret to announce that there has been a data breach involving the personally identifiable data of Welsh residents who have tested positive for COVID-19. Anyone concerned and wanting advice should read the FAQs: https://t.co/Q9AjI6NfnW pic.twitter.com/d2k4e5bVAw